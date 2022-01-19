Украинский боксер Усик заявил, что потерял много денег на родине из-за политики
Украинский боксер Александр Усик заявил, что у него нет рекламных контрактов на родине из-за гражданской позиции.
«С хейтом и этим разделением ушло много многомиллионных контрактов. Достаточно много денег я потерял из-за своей позиции, но об этом не жалею», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу журналистки Маши Ефросининой.
Ранее Усик неоднократно заявлял, что считает себя крымчанином, а не украинцем.
На счету 35-летнего Усика 19 побед в 19 боях, он является чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе.
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