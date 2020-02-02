Непобежденный украинский боксер Александр Усик поделился своими ожиданиями от боя тяжеловесов Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Поединок-реванш состоится 23 февраля. В 2018 году их встреча завершилась ничьей.

Уайлдер провел 43 поединка и одержал 42 победы (41 одна из них нокаутом). Фьюри одержал 29 побед в 30 боях.

— По поводу второго боя Уайлдер — Фьюри. Я в первом бою предпочтение отдавал Тайсону Фьюри, — цитирует Уиска РЕН ТВ. — Во втором, наверное, тоже буду больше склоняться к нему. У него намного больше навыков, чем у Уайлдера. Но Уайлдер — это такой непредсказуемый парень, который может просто ударить в любой момент, как это и произошло в первом поединке.

Фьюри нужно быть максимально сконцентрированным на поединке. Быть постоянно в бою. Не пытаться пижонничать. Это бокс. Посмотрим поединок, как там будет. Победит сильнейший. Мне нравится наблюдать за боксом, что происходит в ринге. Кто победит — это уже кто больше сделал работы, кто больше этого желает. Я за бокс.