Умер известный российский тренер Увайс Байсангуров

На 59-м году ушел из жизни известный российский тренер по боксу Увайс Байсангуров.

За свою карьеру он воспитал чемпиона мира WBО и IBO в первом среднем весе, своего племянника Заурбека Байсангурова (29-1, 21 нокаут) и двух сыновей — боксеров полусредневесов Хусейна Байсангурова (16-1, 14 нокаутов) и претендента на титул чемпиона мира Хасана Байсангурова (18-1, 8 нокаутов), а также многих других.

— Сегодня получил сообщение о том, что умер Увайс Байсангуров — великий человек, великий тренер. Мне повезло, я был с ним очень давно знаком, — сказал генеральный директор «ЮКА Промоушен» Зяки Юнисов. — Мы у одного тренера занимались вместе. И он воспитал великих боксеров: Заурбека Байсангурова, который стал чемпионом мира, Хусейна и Хасана Байсангуровых. Хасан бился за титул чемпиона мира. Хусейн, можно сказать, был абсолютным чемпионом, владел интерконтинентальными поясами практически всех федераций. С нами больше нет очень хорошего, интеллигентного, умного и очень мудрого человека, воспитавшего целую плеяду известных боксеров. У меня с ним были очень хорошие отношения. Я ему пообещал, что его мальчишкам дам шанс стать чемпионами мира. И я постараюсь это сделать!