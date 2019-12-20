Умар Кремлев: «Ехать на Олимпиаду без флага и гимна неправильно»

Генсек Федерации бокса России Умар Кремлев в интервью «СЭ» отметил, что выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом — неправильно.

— Какие ожидания от российских боксеров на Олимпиаде в Токио?

— По медалям не буду давать прогнозов, но хочется завоевать первое командное место. Я не сомневаюсь, что ребята добьются этих целей. Хотя с ВАДА сложная ситуация. У меня позиция не менялась: мы не должны ехать без флага и гимна, потому что для нас главное не участие, а чтобы страну представлять, чтобы флаг поднимался и гимн играл. Это как в семье: мать тебя воспитывала, вырастила, а потом ты от нее отказываешься? Считаю, что это неправильно. Но, с другой стороны, нам надо добиваться справедливости в международном арбитраже (CAS). Ребята готовятся и надеются на справедливое решение. И в конце концов, как страна скажет, так мы и сделаем. Скажет поехать, значит — поедем. (Михаил Потапов)

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