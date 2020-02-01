Умар Кремлев: «Было бы интересно организовать бой Хабиба и Конора по боксу»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал возможный бой российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) и американского боксера Флойда Мейвезера (50-0) по правилам бокса.

— Это все разговоры. Нам было интереснее организовать бой Хабиба и Конора по правилам бокса. Оба будут в равных правах. Все-таки бокс — это культура, это выше, чем UFC и ММА вместе взятые. Король бокса — это король единоборств, — сказал Кремлев. (Михаил Потапов)

Ранее в субботу стало известно, что Саудовские миллиардеры предложили почти 180 миллионов евро чемпиону Нурмагомедову за два боя: против ирландца Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера. Об этом сообщил менеджера россиянина Али Абдель-Азиза газете The Sun.

Как отмечается, за каждый бой полагается 90 миллионов, а поединки должны состояться в Эр-Рияде. Напомним, следующий бой Нурмагомедова проведет 18 апреля против американца Тони Фергюсона. (Михаил Потапов)