Чемпион WBC в супертяжелом весе, американец Деонтей Уайлдер считает, что его признают лучшим тяжеловесом в истории бокса после завершения карьеры.

- Когда я закончу с боксом, меня признают лучшим тяжеловесом в истории, если не лучшим боксером вообще, — приводит BoxingScene слова Уайлдера. - Это моя цель. Когда я закончу карьеру, люди огорчатся, потому как им захочется увидеть что-то еще в моем исполнении. Я стараюсь ради них, пока я здесь. Вот почему я говорю: дарите мне розы и любите меня. Я лучше всех. У меня самый сильный удар в истории бокса.

На счету Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом) в 43 поединках в профессиональном боксе. В предстоящим бою ему будет противостоять Фьюри.

Британец Тайсон Фьюри никогда не знал поражений: в его арсенале 29 побед, 20 из них нокаутом.