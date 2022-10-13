Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 12:40

Уайлдер назвал свой самый страшный нокаут: «Я подумал, что убил его»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2) признался, что ему самому было жутко видеть падение польского боксера Артура Шпильки (24-5).

«Когда меня спрашивают о моем лучшем нокауте, я вспоминаю именно этот эпизод, — сказал Уайлдер в интервью Insider. — Я запомнил его на всю жизнь, потому что в тот момент мне показалось, что я его [Шпильку] убил. Признаюсь, было жутко видеть, как он упал после этого удара».

Уайлдер нокаутировал Шпильку в четвертом раунде в 2016 году на «Нассау Ветеранз Мемориал Колизеум» в Нью-Йорке, США.

Деонтей Уайлдер
1
Читайте также
УЕФА накажет сборные за отказ играть с Косово. Что теперь делать Белоруссии
Скорая отказалась везти в больницу молодого хоккеиста: закончилось «оплаченное время»
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Шольц в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары по Украине
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уайлдер — об Усике: «Надеюсь, он сдержит обещание и мы встретимся»

Джейк Пол объяснил, почему бой с Конором важнее боев с Мейвезером и Тайсоном
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости