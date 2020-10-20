Тренер Сефери рассказал о подготовке к бою с Гассиевым

Клаудио Симили, тренер Нури Сефери, заявил, что его подопечный будет настраиваться не только физически, а и морально на бой с Муратом Гассиевым.

«Я думаю, мы сфокусируемся не только на форме, но и на ментальном состоянии, это очень важно», — заявил тренер Клаудио Симили в интерью телеканалу РЕН ТВ.

Гассиев должен был провести поединок за пояс WBA International с Кевином Джонсоном, но позднее американец отказался от боя из-за проблем с документами. После Джонсона соперником Гассиева должен быть стать Сефер Сефери.

Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016-2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе. В последнем на сегодняшний день бою (21 июля 2018 года) Гассиев единогласным решением судей проиграл Александру Усику.