Тренер: «Бетербиев владел инициативой, но бой с Гвоздиком не был легким»

Тренер Нурипаша Талибов отметил, что чемпион мира по версии IBF россиянин Артур Бетербиев доминировал в титульном бою с обладателем пояса WBC Александром Гвоздиком. Однако, по его словам, поединок не был легким, поскольку украинец является хорошим и опасным боксером.

Бетербиев в ночь на субботу в Филадельфии (США) в объединительном бою за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе нокаутировал Гвоздика в десятом раунде.

— Мелкие погрешности у Артура были, но мне понравилось то, как он подошел к бою — с бойцовским настроем и хорошей функциональной подготовкой, — цитирует «РИА Новости» Талибова. — Думаю, что если бы поединок продолжался все 12 раундов, то он выдержал бы темп боя. И тактически грамотно был выстроен план на матч, это был хороший бой. Несмотря на некую легкость победы, отмечу, что Саша Гвоздик — хороший боксер, и его удары очень опасны. И матч получился сложным для Артура.

Бетербиев владел инициативой на протяжении всей встречи и диктовал условия боя. Саша — очень уважаемый боксер, но я все же ожидал победы нокаутом. Периодически, когда Артур обращается ко мне за помощью, я работаю с ним. И удивляюсь, как он сильно бьет справа. У него очень мощные удары, некоторые тяжеловесы так не бьют. И когда он начал очень жестко попадать по туловищу, я понял, что Артур сейчас сломает соперника.