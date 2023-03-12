Тайсон Фьюри начал подготовку к бою с Усиком

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) подтвердил, что начал подготовку к объединительному бою против чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0).

«Доброе утро! Сегодня мой первый день тренировочного лагеря на бой с Усиком. Мне потребуется шесть недель», — сказал Фьюри в соцсетях.

Фьюри и Усик должны подраться 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.