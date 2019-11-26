Табисо Мчуну: «Лебедев является отличным боксером, но именно я уеду домой с победой»

Южноамериканец Табисо Мчуну (21-5, 13 КО) в Instagram опубликовал видеообращение в преддверии боя с бывшим чемпионом WBA и IBF в первом тяжелом весе россиянином Денисом Лебедевым (32-3, 23 КО).

Этот поединок состоится 21 декабря в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

«Всем привет из ЮАР. 21 декабря мне предстоит провести поединок против бывшего чемпиона мира, отличного человека и боксера Дениса Лебедева. Я еду за поясом! Обещаю, что мы покажем зрелищный бой, но именно я поеду домой с победой. Всем добра!» — сказал Мчуну.

На кону поединка между Лебедевым и Мчуну будет стоять вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе.

Также 21 декабря в Красноярске на ринг выйдет еще один российский боксер первого тяжелого веса — бывший обладатель титула WBC Silver Дмитрий Кудряшов (23-3, 23 КО), который проведет свой первый бой после июньского поражения от Илунги Макабу в Екатеринбурге. Наш боксер встретится с Вацлавом Пейсаром (14-8, 12 КО) из Чехии.

Вечер бокса 21 декабря пройдет в Красноярске и будет организован промоутерской компанией «Патриот» при поддержке Федерации бокса России и правительства Красноярского края.