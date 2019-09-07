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Стронгмен Кокляев рассказал, как встретил свою жену

18:57
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Стронгмен Михаил Кокляев поздравил свою жену Ксению с днем рождения, а также рассказал, как встретил свою возлюбленную.

— Попалась умная, в итоге из умной получилась стерва, — написал Кокляев в своем Instagram. — Потом искал попроще, попроще оказалась неумеха. В конце концов решил встретить добрую, Бог подарил жену. У нас праздник сегодня, а я не дома. Ксюнечка, с днем рождения, любимая, и спасибо за все!

Ранее Михаил Кокляев подписал контракт на поединок с бойцом ММА Александром Емельяненко по правилам бокса.

Публикация от Mikhail Koklyaev (@koklyaev_mikhail)

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