Стронгмен Кокляев рассказал, как встретил свою жену

Стронгмен Михаил Кокляев поздравил свою жену Ксению с днем рождения, а также рассказал, как встретил свою возлюбленную.

— Попалась умная, в итоге из умной получилась стерва, — написал Кокляев в своем Instagram. — Потом искал попроще, попроще оказалась неумеха. В конце концов решил встретить добрую, Бог подарил жену. У нас праздник сегодня, а я не дома. Ксюнечка, с днем рождения, любимая, и спасибо за все!

Ранее Михаил Кокляев подписал контракт на поединок с бойцом ММА Александром Емельяненко по правилам бокса.