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Стипе Миочич поздравил Фьюри с победой над Уайлдером

10:59
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Американский боец MMA Стипе Миочич поздравил британского боксера Тайсона Фьюри с победой над американцем Деонтеем Уайлдером.

— Поздравляю, Фьюри. Хотел бы спеть песню Sweet Caroline на ринге. Давай сделаем это, — написал Миочич в Twitter.

Фьюри завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, победив Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

После победы в британец спел в ринге песню «American Pie» Дона Маклина.

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