Стипе Миочич поздравил Фьюри с победой над Уайлдером
10:59
Американский боец MMA Стипе Миочич поздравил британского боксера Тайсона Фьюри с победой над американцем Деонтеем Уайлдером.
— Поздравляю, Фьюри. Хотел бы спеть песню Sweet Caroline на ринге. Давай сделаем это, — написал Миочич в Twitter.
Фьюри завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, победив Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.
После победы в британец спел в ринге песню «American Pie» Дона Маклина.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...