Стипе Миочич поздравил Фьюри с победой над Уайлдером

Американский боец MMA Стипе Миочич поздравил британского боксера Тайсона Фьюри с победой над американцем Деонтеем Уайлдером.

— Поздравляю, Фьюри. Хотел бы спеть песню Sweet Caroline на ринге. Давай сделаем это, — написал Миочич в Twitter.

Фьюри завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, победив Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

После победы в британец спел в ринге песню «American Pie» Дона Маклина.