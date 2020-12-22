Стали известны лучшие боксеры 2020 года по версии The Ring

Действующий чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и абсолютный чемпион в легком весе Теофимо Лопес признаны лучшими боксерами 2020 года по версии журнала The Ring.

32-летний Фьюри в 2020 году провел один поединок, в котором победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал чемпионский пояс WBC.

Всего на его счету стало 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья.

23-летний Лопес в октябре победил украинца Василия Ломаченко единогласным решением судей и отобрал у него титулы WBA и WBO.