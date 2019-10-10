Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эррол Спенс получил серьезные травмы в автомобильной аварии. Инцидент произошел рано утром в четверг в Далласе, сообщает boxingscene.com.

Полиция Далласа сообщила, что Спенс разбился во время вождения белого «Феррари». Его машина перевернулась, как минимум пять раз, когда он потерял управление. Спенс не был пристегнут ремнем безопасности и его выбросило из автомобиля.

#BREAKING Sources confirm boxer #ErrolSpence seriously injured in overnight crash along Riverfront Blvd. He was ejected from the car. @DanGodwinFOX4 live with the latest @GoodDayFox4 @FOX4 pic.twitter.com/68mYiogZGs — FOX4Terry (@FOX4Terry) October 10, 2019

Сейчас 29-летний боксер находится в отделении интенсивной терапии в больнице Далласа. По прогнозам врачей, Спенс выживет.