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Спенс получил серьезные травмы в автомобильной аварии

17:15
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Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эррол Спенс получил серьезные травмы в автомобильной аварии. Инцидент произошел рано утром в четверг в Далласе, сообщает boxingscene.com.

Полиция Далласа сообщила, что Спенс разбился во время вождения белого «Феррари». Его машина перевернулась, как минимум пять раз, когда он потерял управление. Спенс не был пристегнут ремнем безопасности и его выбросило из автомобиля.

Сейчас 29-летний боксер находится в отделении интенсивной терапии в больнице Далласа. По прогнозам врачей, Спенс выживет.

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