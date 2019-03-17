Спенс одержал победу в поединке с Гарсией

Американский боксер Эррол Спенс победил своего соотечественника Майки Гарсию. Бой состоялся в Арлингтоне (Техас, США). Соперники оспаривали титул чемпиона мира по версии IBF и WBC в полусреднем весе. Гарсия ради чемпионского боя поднялся двумя категориями выше.

Поединок продлился все 12 раундов. Спенс чаще проводил результативные атаки и на протяжении большей части боя владел преимуществом. В итоге судьи отдали ему убедительную победу по очкам - 120-107, 120-108, 120-108.

Спенс победил во всех 25 поединках на профессиональном ринге (21 нокаут). Для Гарсии это первое поражение после 39 побед (30 нокаутов).