Соперник Дадашева отказался от выигрыша, узнав о смерти боксера

Пуэрториканец Субриэль Матиас после боя с Максимом Дадашевым признался, что опустошен факто смерти российского боксера.

— Никто из нас не задумывается о смерти, когда мы идем к своей цели и реализуем мечты, — признался Матиас NBC. — Мы поднимаемся на ринг, думая о лучшей жизни для наших близких при этом, даже не осознавая скольких усилий и жертв стоит нам выход на бой. Пари в небе великий воин. Только Богу ведома суть вещей. Я всегда буду чтить тебя. Покойся с миром Максим Дадашев.

— Мне не нужен этот чек! Это были его первые слова, — приводит «РГ» слова промоутера Матиаса.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля