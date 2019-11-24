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Смит по очкам победил Райдера и сохранил чемпионский титул

02:21

В Ливерпуле (Великобритания) завершился поединок за звание чемпиона мира по версии WBA Super в суперсреднем весе между британцами Каллумом Смитом и Джоном Райдером.

Победу по очкам одержал Смит. По итогам 12 раундов все судьи отдали ему победу — 117-111, 116-112, 116-112. Таким образом, британец сохранил свой чемпионский титул.

29-летний Каллум Смит выиграл все 27 боев на профессиональном ринге (19 нокаутов).

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