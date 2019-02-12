СМИ: Фьюри получит 26 миллионов долларов за реванш с Уайлдером

Изданию Mirror стала известна сумма, которую экс-чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри получит за реванш с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером. Напомним, что бой прйдет в Нью-Йорке 18 мая, а Фьюри за него получит порядка 26 миллионов долларов.

Напомним, что боксеры встречались в декабре 2018 года. Тогда победитель не был выявлен несмотря на то, что британец дважды был в нокдауне. Ранее Фьюри заявлял, что 9 миллионов долларов, которые он получил за тот бой, он отдал на благотворительность. В последнее время боксер все чаще заметен в помощи различным организациям.