Скандальный американский боксер снова арестован

31-летний экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриан Бронер снова был арестован. Суд Кливленда поместил боксера в тюрьму за неуважение к суду, и он будет оставаться под стражей, пока не предоставит адвокатам пострадавшей от его действий женщины исчерпывающий и заслуживающий доверия отчет, почему он не может выплатить ей 830 тысяч долларов по решению суда, информирует TMZ.

В своем заявлении в суд в прошлом месяце Бронер указал, что всего его денежные средства составляют 13 долларов наличными, однако судья сослалась на его недавнее видео в Instagram, где на столе разложена целая кипа купюр.

Бронер сообщил суду, что у него планирует бой в январе следующего года, за который он получит солидный гонорар, и ожидает, что его хватит на полную выплату пострадавшей.

Напомним, что в ноябре 2018 35-летняя женщина выдвинула против Бронера обвинения в сексуальных домогательствах в ночном клубе, Бронер признал вину в уголовном суде и получил два года условно. А в гражданском суде он остался без адвокатов, и суд обязал его выплатить пострадавшей 830 тысяч долларов.