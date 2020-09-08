Сергей Харитонов: «Зачем мне сейчас бокс? Я получаю от этого удовольствие»

Российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал о причинах, почему он решил провести дебютный бой по правилам профессионального бокса.

40-летний спортсмен поделился ожиданиями от дебютного боя по правилам бокса — с 47-летним Дэнни Уильямсом.

«Зачем мне сейчас бокс? Я получаю от этого удовольствие, — сказал Харитонов, — Я ставлю перед собой цели и задачи. Это что-то новое, открытие. В общем, я хочу и делаю. Некоторые только говорят, но не попробуешь — не узнаешь. При этом я не могу сказать, разовая это акция или нет. Сейчас проведу бой, а потом будет видно. Открою вам секрет: в клетку я вернусь где-то через полтора месяца после своего дебюта в боксе. Детали пока под секретом, но это будет ММА».

Бой Харитонова с Дэнни Уильямсом пройдет 11 сентября в Химках. Шоу будет транслироваться на канале РЕН ТВ. (Михаил Потапов)