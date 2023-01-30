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Сегодня, 17:06

Сборная России по боксу выступит на малом чемпионате мира с флагом и гимном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов рассказал об участии команды в международном турнире Золотого пояса WBT.

«Сегодня сборная России отправляется на сильный турнир. Это первые наши соревнования после длительного перерыва. В них принимают участие 52 страны. К вылету в Марокко готовятся все чемпионы России, все первые номера. Только Алексей Дронов получил серьезную травму руки в воскресенье, и мы сделали замену на Рамазана Карнукаева. В остальном все чемпионы. Примут участие женская и мужская команды. Самое главное то, что мы выступим под российским флагом, в российской форме и с гимном России. Это очень приятно и высокая честь, что нам разрешили выступать под родным флагом, и все чемпионы турнира будут слушать гимн нашей любимой страны», — приводит слова Фархутдинова MMA.Metaratings.ru.

Он также заявил, что сам турнир не дает ничего в плане допуска на Олимпийские игры, но России нужно посмотреть состав команды для участия в чемпионате мире. По его словам, необходимо использовать возможности, чтобы проводить бои с боксерами из других стран.

«В зависимости от жеребьевки один боксер может провести шесть боев за турнир. На этот турнир приедут все сильнейшие боксеры мира. Сильный и хороший турнир, малый чемпионат мира», — добавил Фархутдинов.

Турнир пройдет с 31 января по 12 февраля.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sbornaya-rossii-po-boksu-vystupit-na-malom-chempionate-mira-s-flagom-i-gimnom-223919/
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