Каллум Смит о Бетербиеве: «Он уязвим, пришло время побить его»

Британский боксер Каллум Смит поделился мнением о потенциальном бое против чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что Смит стал обязательным претендентом для канадца.

«Я стал обязательным претендентом, поэтому могу сидеть и ждать, когда подерусь за три пояса. Это будет непростой бой, но я достаточно хорош, чтобы победить Бетербиева. У него европейский стиль: он оказывает давление, но не просто идет вперед. Он делает это грамотно и, конечно же, у него тяжелые удары.

Его потрясли, он дважды падал на протяжении профессиональной карьеры, так что Бетербиев уязвим. Я видел, как другие боксеры потрясали его. Уверен, что тоже смогу это сделать. Я переживаю свои лучшие годы и теперь пришло время побить его», — цитирует Смита Sky Sports.

В ночь на 29 января в Лондоне Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе в поединке против британца Энтони Ярда.

На счету 32-летнего британца Смита 30 боев, 29 побед (21 нокаутом) и 1 поражение (от Сауля Альвареса в 2020 году).