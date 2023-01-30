Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 18:46

Каллум Смит о Бетербиеве: «Он уязвим, пришло время побить его»

Британец Каллум Смит поделился мнением о потенциальном бое против Бетербиева
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Британский боксер Каллум Смит поделился мнением о потенциальном бое против чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что Смит стал обязательным претендентом для канадца.

«Я стал обязательным претендентом, поэтому могу сидеть и ждать, когда подерусь за три пояса. Это будет непростой бой, но я достаточно хорош, чтобы победить Бетербиева. У него европейский стиль: он оказывает давление, но не просто идет вперед. Он делает это грамотно и, конечно же, у него тяжелые удары.

Его потрясли, он дважды падал на протяжении профессиональной карьеры, так что Бетербиев уязвим. Я видел, как другие боксеры потрясали его. Уверен, что тоже смогу это сделать. Я переживаю свои лучшие годы и теперь пришло время побить его», — цитирует Смита Sky Sports.

В ночь на 29 января в Лондоне Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе в поединке против британца Энтони Ярда.

На счету 32-летнего британца Смита 30 боев, 29 побед (21 нокаутом) и 1 поражение (от Сауля Альвареса в 2020 году).

Бокс
Артур Бетербиев
1
1
Читайте также
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
Кириллов сообщил об экспериментах США с ВИЧ-инфекцией на Украине
Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Россиян ждут длинные выходные в феврале 2023 года
Путин продлил срок госслужбы Сергею Иванову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России по боксу выступит на малом чемпионате мира с флагом и гимном

Тренер Волкова Кияшко заявил, что у Федора Емельяненко всегда была хорошая скорость и тайминг
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости