Чемпион мира по трем версиям мексиканец Сауль Альварес? рассказал, почему он хотел драться с россиянином Сергеем Ковалевым. Поединок пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе.

— Я готов творить историю и полностью готов к великолепному бою против Ковалева, — приводит слова Сауля Альвареса Boxing News 24. — Он — лучший в полутяжелом весе. Это именно та причина, по которой мы выибрали его в соперники.

Мы хотим войти в историю, сражаясь с одним из лучших боксеров в мире. Мне комфортно в полутяжелом весе. Сейчас все хорошо. Посмотрим, как получится в субботу.