Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 14:45

Сауль Альварес дал прогноз на бой Джервонта Дэвиса и Райана Гарсии

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) предполагает, что регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (28-0) одолеет бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсию (23-0).

«Я думаю, что у Танка больше опыта. У него больше боксерских навыков. Я ставлю на победу Танка. Это будет хороший бой», — сказал Альварес DAZN.

Дэвис и Гарсия должны встретиться 15 апреля в Лас-Вегасе, США.

Сауль Альварес
0
Читайте также
«Мне приказали встретиться с Фиделем Кастро. Но я убежал». Один из величайших умов XX века
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сауль Альварес дал прогноз на бой Бенавидеса и Планта
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости