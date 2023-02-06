Сауль Альварес дал прогноз на бой Джервонта Дэвиса и Райана Гарсии

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) предполагает, что регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (28-0) одолеет бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсию (23-0).

«Я думаю, что у Танка больше опыта. У него больше боксерских навыков. Я ставлю на победу Танка. Это будет хороший бой», — сказал Альварес DAZN.

Дэвис и Гарсия должны встретиться 15 апреля в Лас-Вегасе, США.