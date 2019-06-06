Руис согласится на бой с Джошуа в Великобритании только за 50 миллионов долларов

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис не намерен давать реванш британцу Энтони Джошуа в его родной стране. На это условие он согласится только в случае выплаты 50 миллионов долларов.

– Моя команда ведет переговоры, так как мне нужно оставаться в форме, избегать травм и быть готовым ко второй встрече, – цитирует Руиса Boxingnews24. – Я бы хотел, чтобы бой состоялся в США или Мексике – все зависит от переговоров. Если представители Джошуа желают организовать встречу в Великобритании, они должны заплатить 50 миллионов долларов.

2 июня Руис нокаутировал Джошуа в седьмом раунде поединка за звание чемпиона в тяжелом весе и получил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Реванш между Джошуа и Руисом состоится в ноябре или декабре