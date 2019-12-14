Знаменитый боксер Рой Джонс рассказал о своей любви к России. Экс-чемпион мира сравнил Россию с любящей девушкой.

— Я такой человек по натуре. В детстве мне говорили, что надо выбирать не красавицу, которую хотят все, а ту, что сходит по тебе с ума, — цитирует RT Джонса. — Именно она должна быть рядом с тобой. Так и сделал. В 2011 году один паренек сказал, что в России я многим интересен. Сам этого совсем не знал, но приехал и убедился, что это была чистая правда. Не зациклен на том, чтобы нравиться людям в том месте, где живу. Но все равно хочется быть там, где тебя любят.