Легендарный американский боксер с российским паспортом Рой Джонс-младший прокомментировал слухи вокруг проведения боксёрского поединка с тяжеловесом ММА Федором Емельяненко.

«Да, я бы с удовольствием встретился с Федором по правилам бокса, — сказал Рой Джонс-младший в беседе с «СЭ». — У него отличные навыки в стойке, прекрасный бокс, да и к тому же последний бой он выиграл нокаутом в стойке, и это было красиво. Он — легенда этого спорта, этой игры, особенно если мы говорим об ММА».

«Ничего плохого о нем не скажешь, — продолжил он. — Он всегда был отличным бойцом — один из лучших бойцов всех времен. Я с нетерпением жду возможности разделить с ним ринг. Будет здорово, если он вторгнется в мой мир. Это прекрасная возможность».

В своем последнем бою, который проходил 23 октября в Москве в главном событии турнира Bellator 269, 45-летний Емельяненко нокаутировал топового американца Тимоти Джонсона в первом раунде.

В ноябре прошлого года Рой Джонс провел выставочный бой по правилам бокса с Майком Тайсоном. Поединок продлился всю дистанцию, а его итогом стала ничья.