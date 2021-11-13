Сергей Кузьмин рассказал, как готовится к поединку против бразильского боксера

Российский боксер-тяжеловес Сергей Кузьмин рассказал, как готовится к поединку против бразильского нокаутера Игора Адиэл Маседу да Сильвы. Они сразятся на турнире 26 ноября.

«Всегда бывают такие моменты, что готовишься к одному сопернику, а из-за какой-нибудь травмы или из-за отмены шоу меняются программы, даты, соперники, поэтому в этом и заключается профессионализм чтобы подойти не важно какой соперник я тем более боксёр с такой богатой любительской карьерой, по олимпийскому виду спорта там да по весовой категории нашей идешь и не знаешь на кого выйдешь следующий бой, поэтому я готов», — сказал боксер РЕН ТВ.

Он обратил внимание, что бразилец использует на ринге «игровой» стиль и любит атаковать, о чем говорят его победы.

«Ну вообще по большому счету я на это не смотрю, с кем он боксировал. То что он все свои бои заканчивал досрочно, а это говорит о том, что уже выходя в ринг соперник готов ко всему и делает все, для того чтобы победить, поэтому это очень важно», — отметил Кузьмин.

Сергей Кузьмин является победителем и серебряным призером чемпионатов Европы, а также двукратным чемпионом России по боксу среди любителей. В активе россиянина 15 побед, среди них 11 — нокаутом. Бразилец имеет в своем активе 10 побед в 10 поединках. И все они были одержаны досрочно — нокаутами.