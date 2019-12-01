Рой Джонс не следил за боем Емельяненко — Кокляев
10:50
Бывший чемпион в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший признался, что слышал, но не следил за боем между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.
— Я слышал о нем, да. Но не знаю, кто выиграл.
— Емельяненко выиграл нокаутом в конце первого раунда.
— О да. Понял. Да, это брат Федора, я знаю.
— Да, но он дрался с пауэрлифтером, стронгменом. Как вам кажется, этот формат в будущем станет популярным? Когда дерутся ребята из разных видов спорта.
— Это уже стало серьезной историей. Посмотрим, как будет дальше, но хочется все-таки видеть бойцов дерущихся с другими бойцами. А пауэрлифтер — это не боец, это — пауэрлифтер. Еще и первый бой проводил. Это немного не то. (Михаил Потапов)
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