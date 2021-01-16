Рэй Варгас проведет титульный бой против Гэри Рассела

Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что мексиканский чемпион организации во втором легчайшем весе Рэй Варгас (34-0, 22 КО) освободил свой пояс и поднимается в весе, чтобы оспорить титул WBC в полулегком весе, которым владеет американец Гэри Расселл-младший (31-1, 18 КО).

«Гэри Расселу нужно провести обязательную защиту пояса, и мы санкционировали его бой с бывшим чемпионом нашей организации во втором легчайшем весе Рэем Варгасом. Стороны боксеров могут начать переговоры о бое», — заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

Свой последний бой Варгас провел в июле 2019 года, победив японца Томоки Камеда единогласным решением судей.