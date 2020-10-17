Российский боксер Федор Чудинов заявил, что Мурат Гассиев полностью восстановился после травмы и длительного перерыва и готов войти в категорию супертяжеловесов.

«Все травмы залечил, прошел общую физическую подготовку, подкачался, и последний, финальный его сбор в Кисловодске проходит — лапы, на скорость, на точность работа, подойдет в отличной форме, думаю, бой будет очень зрелищный, — сказал спортсмен РЕН ТВ. — Ребята в супертяжелом весе помедленнее, Мурату это на руку будет. Ему будет легче догонять в ближней дистанции. Основной упор — его сила удара, и он двигается, тактически грамотно выстраивает бой».

Напомним, 31 октября на большом боксерском турнире в Сочи Мурат Гассиев сразится за за титул чемпиона по версии WBA International с боксером из Албании Сефером Сефери.