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Исмаилов: «Если Рой Джонс будет хотя бы бледной копией себя прежнего, Петтису придется трудно»

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Известный тренер Рамазан Исмаилов поделился ожиданиями от боя между бывшим чемпионом мира по боксу в четырех весовых категориях Роем Джонсом и бывшим чемпионом UFC Энтони Петтисом.

«Старый человек. 54 года. Точка невозврата пройдена. Петтис — молодой. Джонс был боксером от Всевышнего. Если он будет хотя бы бледной копией от себя прежнего, Петтису придется трудно. Но возраст не позволяет оценить кондиции Роя. Если Джонс победит, будет вау-эффект. Даже Бернард Хопкинс продержался до 50 лет, а потом проиграл нокаутом.

До 45 лет Джонс еще мог что-то показать, а сейчас уже реакция не та и функционал не тот. Он не может выкладываться на тренировках как раньше. Было бы это четыре раунда по две минуты, еще можно было на что-то рассчитывать, но восемь раундов по три… много.

Природа на стороне Петтиса, навыки на стороне Джонса. От природы не уйдешь. Человек стареет и слабеет. Тем более Джонс боксировал за счет скорости и нестандартности, которых не осталось. Что он может показать? Я не знаю. Зато Петтис будет мотивирован. Он хочет побить Роя Джонса», — приводит слова Исмаилова Metaratings.ru.

Бой Джонса и Петтиса пройдет 1 апреля в рамках промоушена Gamebred Boxing Promotions. Формат поединка — 8 раундов по 3 минуты.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ramazan-ismailov-dzhons-proshel-tochku-nevozvrata-boi-s-pettisom-ne-boks-238988/
Рой Джонс
Энтони Петтис
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