Хрюнов поделился ожиданиями от боя Дацика и Джонсона

Промоутер Владимир Хрюнов считает, что поединок Вячеслава Дацика против американца Кевина Джонсона станет одним из самых непредсказуемых в истории турниров «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

По его словам, было очень непросто организовать бой.

«Мешали конкуренты, мешали люди, которые просто хотели расправиться со Славой», — приводит РЕН ТВ слова Хрюнова.

Промоутер также заявил, что Джонсон приехал преподать урок бокса Дацику.

Поединок Дацика и Джонсона пройдет в Москве 31 марта. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.