Хрюнов поделился ожиданиями от боя Дацика и Джонсона
Промоутер Владимир Хрюнов считает, что поединок Вячеслава Дацика против американца Кевина Джонсона станет одним из самых непредсказуемых в истории турниров «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
По его словам, было очень непросто организовать бой.
«Мешали конкуренты, мешали люди, которые просто хотели расправиться со Славой», — приводит РЕН ТВ слова Хрюнова.
Промоутер также заявил, что Джонсон приехал преподать урок бокса Дацику.
Поединок Дацика и Джонсона пройдет в Москве 31 марта. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.
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