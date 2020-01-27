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Промоутеры ведут переговоры о возвращении Ковалева на ринг

13:57
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Промоутеры бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева ведут переговоры о возвращении спортсмена на ринг.

— Ведутся переговоры с промоутерской компанией Golden Boy о возвращении Сергея на ринг. Пока нет дат и возможных соперников, — сообщили ТАСС в команде россиянина.

Ковалев в ноябре прошло года проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу в 11-м раунде и потерял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7613611

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