Промоутеры ведут переговоры о возвращении Ковалева на ринг

Промоутеры бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева ведут переговоры о возвращении спортсмена на ринг.

— Ведутся переговоры с промоутерской компанией Golden Boy о возвращении Сергея на ринг. Пока нет дат и возможных соперников, — сообщили ТАСС в команде россиянина.

Ковалев в ноябре прошло года проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу в 11-м раунде и потерял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.