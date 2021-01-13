Промоутер назвал дату боя-реванша Поветкин — Уайт
09:51
Промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой в супертяжелом весе за титул временного чемпиона мира по версии WBC между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом состоится 6 марта.
«Многие уже и так знаю, что реванш Поветкин — Уайт состоится 6 марта. Но давайте подождем официальной информации, она будет объявлена уже на этой неделе», — цитирует Хирна Boxingscene.
Изначально реванш был запланирован на 21 ноября, однако не состоялся из-за коронавируса у россиянина.
30 января 41-летний Поветкин снова должен провести защиту своего титула в поединке против Уайта. В первом бою россиянин одержал победу нокаутом в пятом раунде.
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