Промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой в супертяжелом весе за титул временного чемпиона мира по версии WBC между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом состоится 6 марта.

«Многие уже и так знаю, что реванш Поветкин — Уайт состоится 6 марта. Но давайте подождем официальной информации, она будет объявлена уже на этой неделе», — цитирует Хирна Boxingscene.

Изначально реванш был запланирован на 21 ноября, однако не состоялся из-за коронавируса у россиянина.

30 января 41-летний Поветкин снова должен провести защиту своего титула в поединке против Уайта. В первом бою россиянин одержал победу нокаутом в пятом раунде.