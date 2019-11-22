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Промоутер Ковалева считает, что россиянин мог победить Альвареса

10:54
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Промоутер Кэти Дува отметила, что российский боксер Сергей Ковалев нанес мексиканцу Саулю Альваресу значительные повреждения в их очном поединке.

Ранее Ковалев заявил о том, что согласился на бой с Альваресом из-за заманчивого в финансовом плане предложения. Впоследствии некоторые боксерские функционеры, в частности президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, обвинили россиянина в том, что он изначально согласился на заранее проигранный поединок.

— Достаточно посмотреть на лицо Альвареса, на котором были значительные повреждения. У Сергея же вообще не было никаких следов от боя. Сергей мог победить, — цитирует ТАСС Дуву.

Альварес нокаутировал Ковалева в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7177609

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