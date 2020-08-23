Поветкин жестко нокаутировал Уайта. Этот удар британец запомнит надолго

Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин победил британца Диллиана Уайта. Он нокаутировал своего соперника. Опубликовано видео решающего удара.

Россиянин отправил оппонента в нокаут в пятом раунде. До этого он дважды побывал в нокдауне.

Povetkin knocking Whyte out ?? pic.twitter.com/DrtYYh49hx — Chris Chambers (@CapitalChambo) August 22, 2020

Спортсмены проводили бой за звание временного чемпиона мира по версии WBC в «Бойцовском саду» Эдди Хирна. Поединок изначально должен был пройти 2 мая в Манчестере, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса.

Поединок в прямом эфире транслировал канал «РЕН ТВ». 40-летний Поветкин одержал 36 побед (25 — нокаутом), потерпел два поражения и один раз завершил бой вничью. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и два поражения.