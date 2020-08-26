Поветкин объяснил, почему полетел в Англию в костюме из фильма «Джентльмены»

Российский боксер Александр Поветкин на пресс-конференции рассказал, почему полетел в Англию на бой с Диллианом Уайтом с костюме из британского фильма «Джентльмены».

— Это чтобы вы обратили внимание, — сказал Поветкин. — Просто захотелось так одеться. Я и фильм-то не смотрел! Даже не знаю, какой у меня любимый фильм. Рокки люблю пересматривать. А «Джентльменов обещаю посмотреть».

22 августа Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта в пятом раунде и стал обладателем пояса WBC Silver. (Михаил Потапов)