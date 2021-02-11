Поветкин прокомментировал возможность реванша с Кличко

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин в интервью «СЭ» заявил, что не думает о возможности реванша с Владимиром Кличко.

В октябре 2013 года Поветкин проиграл Кличко по очкам. Украинский боксер не выходил на ринг уже почти четыре года.

— Вы хотели, чтобы Владимир Кличко вернулся в бокс и провел с вами бой-реванш?

— Я об этом не думаю, если честно. Что мне хотеть?

— Нынешний Александр Поветкин смог бы победить того Владимира Кличко — из 2013 года?

— Да я об этом вообще не думаю. Смог бы, не смог бы... Я не знаю. Честно.

6 марта 41-летний Поветкин проведет реванш с британцем Диллианом Уайтом. В их первом бою, который прошел 22 августа 2020 года, российский боксер победил нокаутом в пятом раунде.

(Илья Андреев)