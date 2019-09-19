Поветкин может провести бой с Хантером в Саудовской Аравии

Российский боксер Александр Поветкин может провести бой с американцем Майклом Хантером в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС. Поединок может состояться 7 декабря.

Ранее новоиспеченный чемпион WBA в супертяжелом весе Хантер после победы над россиянином Сергеем Кузьминым вызвал на бой экс-чемпиона мира Поветкина.

В активе 31-летнего американца 18 побед (15 нокаутом) и одно поражение. На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения.