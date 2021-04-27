Потерявший сознание в бою молодежного чемпионата мира боксер умер после операции
17:42
Иорданский боксер Рашед Аль-Свайсат скончался после операции на головном мозге, сообщает 27 апреля в Twitter пресс-служба Международной ассоциации бокса (AIBA).
16 апреля 19-летний Аль-Свайсат потерял сознание в ходе третьего раунда поединка в весовой категории до 81 кг против эстонца Андрея Виноградова. Бой проходил на молодежном чемпионате мира в Польше.
Боксер был госпитализирован и перенес операцию по удалению гематомы на головном мозге, после чего находился в отделении интенсивной терапии.
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