Потерявший сознание в бою молодежного чемпионата мира боксер умер после операции

Иорданский боксер Рашед Аль-Свайсат скончался после операции на головном мозге, сообщает 27 апреля в Twitter пресс-служба Международной ассоциации бокса (AIBA).

It is with deep sadness that we learned of the passing of Rashed Al-Swaisat of Jordan, who had been admitted to hospital on April 16 further to his fight during the AIBA YWCHs. Our thoughts are with his family, friends and teammates, to whom we offer our sincere condolences. pic.twitter.com/UGKVupJT4e — AIBA (@AIBA_Boxing) April 27, 2021

16 апреля 19-летний Аль-Свайсат потерял сознание в ходе третьего раунда поединка в весовой категории до 81 кг против эстонца Андрея Виноградова. Бой проходил на молодежном чемпионате мира в Польше.

Боксер был госпитализирован и перенес операцию по удалению гематомы на головном мозге, после чего находился в отделении интенсивной терапии.