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Потерявший сознание в бою молодежного чемпионата мира боксер умер после операции

17:42

Иорданский боксер Рашед Аль-Свайсат скончался после операции на головном мозге, сообщает 27 апреля в Twitter пресс-служба Международной ассоциации бокса (AIBA).

16 апреля 19-летний Аль-Свайсат потерял сознание в ходе третьего раунда поединка в весовой категории до 81 кг против эстонца Андрея Виноградова. Бой проходил на молодежном чемпионате мира в Польше.

Боксер был госпитализирован и перенес операцию по удалению гематомы на головном мозге, после чего находился в отделении интенсивной терапии.

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