Олимпийский чемпион, неоднократный победитель чемпионатов мира и Европы в тяжелом весе Александр Поветкин заявил, что если кто-то хочет вызвать его на бой, то ему необходимо идти к промоутеру боксера.

— С кем интереснее сразиться? — Мне в принципе все равно, — cказал Поветкин в интервью «Известиям». — Что значит вызвали? Пусть приходят к промоутеру и излагают свои предложения. Такой-то поединок, такой-то гонорар. А вот эти понты кидать и говорить, что я хочу с этим или с тем, — не совсем правильно. Ну, «хоти» дальше.

Лучше сделайте что-нибудь, чтобы бой состоялся. Я не против с кем-нибудь боксировать. Платите, организовывайте, и я готов. Главное, чтобы это устраивало моего промоутера. Мы с ним недавно разговаривали по поводу дальнейшего будущего. Есть несколько вариантов. С кем будет выгоднее и интереснее, с тем и организуют бой.