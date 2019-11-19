Пакиао планирует вернуться на ринг в апреле-мае 2020 года

Филиппинский боксер Мэнни Пакиао планирует провести свой следующий поединок в апреле-мае 2020 года, сообщает ESPN со ссылкой на советника спортсмена Шона Гиббонса.

Указано, что бой планируется провести в США. Соперник пока не определен. Среди потенциальных оппонентов Гиббонс указал Дэнни Гарсию и Майки Гарсию.

40-летний Мэнни Пакиао в своем последнем поединке победил Кита Турмана. Он одержал 62 победы (39 нокаутов) на профессиональном ринге при семи поражениях и двух ничьих.