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15 мая, 09:01

Отец Фьюри назвал единственный бой, который хочет провести Тайсон

Давид Хачатрян
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Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), заявил, что его сын хочет подраться только с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Тайсон сам решает, что ему делать. Для него есть только один бой, и это должен быть бой против кролика с Украины Усика, который сбежал в Саудовскую Аравию, чтобы побольше заработать», — сказал Фьюри Boxing King Media.

Усик и Фьюри на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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