Трамп прокомментирует бой Холифилда против Белфорта
03:11
45-й президент США Дональд Трамп выступит в роли комментатора главного события субботнего турнира Triller Fight Club между Эвандером Холифилдом и Витором Белфортом.
В объявлении, сделанном во вторник, промоутер подтвердил эту информацию. Трамп будет участвовать в платной трансляции на FiteTV. Как отмечается, он будет «вести и комментировать» боксерское мероприятие.
«Я люблю великих бойцов и великие бои. Я с нетерпением жду встречи с ними в субботу вечером и поделюсь своими мыслями у ринга. Вы не захотите пропустить это особенное событие», — отметил Трамп.
Бой пройдет 11 сентября в Голливуде (штат Флорида, США). Формула боя — 8 раундов по 2 минуты.
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