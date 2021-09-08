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Трамп прокомментирует бой Холифилда против Белфорта

03:11
Дональд Трамп. Фото Instagram
Дональд Трамп. Фото Instagram
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45-й президент США Дональд Трамп выступит в роли комментатора главного события субботнего турнира Triller Fight Club между Эвандером Холифилдом и Витором Белфортом.

В объявлении, сделанном во вторник, промоутер подтвердил эту информацию. Трамп будет участвовать в платной трансляции на FiteTV. Как отмечается, он будет «вести и комментировать» боксерское мероприятие.

«Я люблю великих бойцов и великие бои. Я с нетерпением жду встречи с ними в субботу вечером и поделюсь своими мыслями у ринга. Вы не захотите пропустить это особенное событие», — отметил Трамп.

Бой пройдет 11 сентября в Голливуде (штат Флорида, США). Формула боя — 8 раундов по 2 минуты.

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Евгений Козинов все материалы автора

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