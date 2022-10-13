Оскар Де Ла Хойя раскритиковал Сауля Альвареса

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (39-6) согласен с мнением экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего (50-0), что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-2) должен драться со всеми, в том числе с мексиканцами.

«Как фанату бокса мне не нравится, что Канело бьет себя в грудь и говорит, что не будет драться с мексиканскими бойцами, — сказал Де Ла Хойя в интервью Fight Hub TV. — Какие у нас есть мексиканские боксеры? Зурдо [Рамирес], [Дэвид] Бенавидес, [Хайме] Мунгия — это молодые парни, которые могут побить Канело. Они выбрасывают много ударов, комбинаций, прут вперед. Я реально не понимаю его. Если ты лучший, ты должен драться с лучшими. Любой мексиканский боксер, если у него есть имя, рекорд и титул чемпиона мира, предъявляет серьезную опасность для Канело».

Ранее Альварес сказал, что он не будет драться ни с бывшим двукратным чемпионом мира во втором среднем весе Дэвидом Бенавидесом (26-0), ни с бывшим чемпионом мира во втором среднем весе Хильберто Рамиресом (44-0), потому что они мексиканцы.