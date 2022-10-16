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Хейни победил Камбососа решением судей в реванше за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Девин Хейни и Джордж Камбосос.
Фото AFP

Американец Девин Хейни победил австралийца Джорджа Камбососа в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Поединок проходил в Мельбурне (Австралия).

Бой прошел всю дистанцию, в итоге Хейни победил со счетом 119-109, 118-110, 118-110.

Первый бой, который проходил в июне 2022 года в Мельбурне (Австралия) также завершился победой 23-летнего американца со счетом 116-112, 116-112, 118-110.

На счету Хэйни 29 боев (15 нокаутов) и ни одного поражения. У 29-летнего Камбососа 22 боя, 20 побед (10 нокаутом) и 2 поражения.

Джордж Камбосос и&nbsp;Девин Хейни. Хейни налегке разделался с Камбососом. Австралиец закончит карьеру?
Бокс
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