Оскар Де Ла Хойя получил контракт на бой Гарсии и Дэвиса: «Бой состоится 15 апреля»

Промоутер чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии (23-0) Оскар Де Ла Хойя объявил, что получил контракт на бой с регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (28-0).

«Наконец-то получил контракт. Время вносить заключительные штрихи, и бою быть. 15 апреля, погнали!» — сообщил Де Ла Хойя в соцсетях.

Ранее он заявил, что если до понедельника ему не вышлют контракт на бой, то поединка Гарсии и Дэвиса не будет.

Дэвис в прошлом бою победил Гектора Гарсию (16-1) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 7 января на «Capital One Arena» в Вашингтоне, США.

Гарсия в прошлом бою нокаутировал Хавьера Фортуну (37-4) в шестом раунде. Бой состоялся 17 июля в Лос-Анджелесе, США.