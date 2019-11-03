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Опубликовано полное видео поединка Альвареса и Ковалева

10:44
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В интернете было опубликовано полное видео боя Сауль Альварес — Сергей Ковалев. Мексиканец победил нокаутом в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

До этого Альварес становился чемпионом в первом среднем весе, в среднем и втором среднем весе. Он стал четвертым мексиканцем, который смог завоевать чемпионский титул в четырех различных весовых категориях. Ранее это удалось Хуану Мануэлю Маркесу, Хосе Арсе и Эрику Моралесу.

У 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. 29-летний Альварес одержал 53 победы при одном поражении и двух ничьих.

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